Аэропорт Казани рассматривает открытие рейсов в Северную Корею
Потенциальный пассажиропоток на данный момент оценить сложно
Международный аэропорт Казань рассматривает возможность открытия рейсов в Северную Корею. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Как заявили в аэропорту, на данный момент сложно оценить потенциальный пассажиропоток и экономическую целесообразность такого проекта.
Аэропорт планирует открыть новые рейсы также в Абу-Даби и Тегеран в 2025 году. Помимо этого, на старые направления привлекают новых перевозчиков — в Египет из Казани начала летать авиакомпания Nesma, а во Вьетнам планируют запустить чартерные рейсы компании VietJet.
Напомним, с 6 августа из Казани в Геленджик запустят прямые рейсы.
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