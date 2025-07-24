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Аэропорт Казани рассматривает открытие рейсов в Северную Корею

10:21, 24.07.2025

Потенциальный пассажиропоток на данный момент оценить сложно

Аэропорт Казани рассматривает открытие рейсов в Северную Корею
Фото: Мария Зверева

Международный аэропорт Казань рассматривает возможность открытия рейсов в Северную Корею. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как заявили в аэропорту, на данный момент сложно оценить потенциальный пассажиропоток и экономическую целесообразность такого проекта.

Аэропорт планирует открыть новые рейсы также в Абу-Даби и Тегеран в 2025 году. Помимо этого, на старые направления привлекают новых перевозчиков — в Египет из Казани начала летать авиакомпания Nesma, а во Вьетнам планируют запустить чартерные рейсы компании VietJet.

Напомним, с 6 августа из Казани в Геленджик запустят прямые рейсы.

Маргарита Бондаренко

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