Аэропорт Казани рассматривает открытие рейсов в Северную Корею

Потенциальный пассажиропоток на данный момент оценить сложно

Фото: Мария Зверева

Международный аэропорт Казань рассматривает возможность открытия рейсов в Северную Корею. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Как заявили в аэропорту, на данный момент сложно оценить потенциальный пассажиропоток и экономическую целесообразность такого проекта.

Аэропорт планирует открыть новые рейсы также в Абу-Даби и Тегеран в 2025 году. Помимо этого, на старые направления привлекают новых перевозчиков — в Египет из Казани начала летать авиакомпания Nesma, а во Вьетнам планируют запустить чартерные рейсы компании VietJet.

Напомним, с 6 августа из Казани в Геленджик запустят прямые рейсы.

Маргарита Бондаренко