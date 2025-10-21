Соколов: АвтоВАЗ планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году

Уровень экспортных поставок должен достичь 30 тыс. автомобилей

Фото: Максим Платонов

АвтоВАЗ рассчитывает к 2027 году выйти на досанкционный уровень экспортных поставок в 30 тыс. автомобилей, заявил генеральный директор компании Максим Соколов на заседании комиссий Госсовета.

В 2025 году концерн ожидает роста экспорта по сравнению с 2024 годом, когда за рубеж было поставлено около 20 тыс. машин.

— Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в прошлом, в 2024 году АвтоВАЗ показал четырехкратный рост экспорта по отношению к предыдущему 2023 году. Объем поставок автомобилей и машинокомплектов за рубеж превысил 20 тысяч штук <...> В этом году, несмотря на, скажем так, отрицательное влияние сильного курса рубля, продажи на внешние рынки все равно будут выше 20 тыс. автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы, и планируем продолжить наращивание объема. При этом в 2027 году выйти на экспорт выше 30 тыс. единиц в год, то есть вернуться практически к досанкционному уровню, но впоследствии и существенно превзойти, — сообщил Соколов.

Рената Валеева