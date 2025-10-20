По нацпроекту отремонтировали участок трассы Муслюмово — Татарский Шуган

Протяженность отрезка — 1,2 км

В Муслюмовском районе Татарстана завершили ремонт автомобильной дороги Муслюмово — Татарский Шуган. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 1,286 км (от км 0,0 до км 1,2).



Известно, что, помимо основных работ, на участке установили 13 дорожных знаков, смонтировали металлическое барьерное ограждение протяженностью 158 метров и пешеходное ограждение длиной 98 метров. Также обустроили автобусную остановку и тротуар протяженностью 94 метра.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Владимир Путин заявил, что к 2030 году 85% федеральных трасс будут в нормативном состоянии. Также Путин и Песошин дали старт движению по обходу села Сокуры в Татарстане.

Наталья Жирнова