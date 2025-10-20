Центровой УНИКСа Рейнольдс вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

В прошлой игре он оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 11 подборов

Фото: Динар Фатыхов

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс впервые в сезоне-2025/26 вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ.

Символическая пятерка недели выглядит следующим образом:

Владислав Емченко, «Зенит»;

Джален Рэйнольдс, УНИКС;

Андрей Зубков, МБА-МАИ;

Тимофей Герасимов, «Уралмаш»;

Иван Ухов, ЦСКА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейнольдс был признан одним из лучших игроков недели благодаря своей яркой игре в матче против «Локомотива-Кубани». Центровой УНИКСа оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 11 подборов. Он не только был ключевым игроком в атаке своей команды, но и смог изменить темп игры, заставив оборону «Локомотива» отступать под его напором.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в символическую пятерку недели также попал центровой УНИКСа Маркус Бингэм, который пополнил состав казанской команды в этом сезоне. Для Бингэма это звание уже второе в этом сезоне.

Рената Валеева