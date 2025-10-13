Центровой УНИКСа Бингэм второй раз подряд вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ

В матче с «Уралмашем» он набрал 16 очков и совершил 15 подборов, однако Перасович все равно остался им недоволен

Фото: Динар Фатыхов

Центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм, пополнивший состав команды в этом сезоне, второй раз подряд признан одним из лучших игроков недели в Единой лиге ВТБ и включен в символическую пятерку. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с Бингэмом в символическую пятерку второй недели также вошли Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Душан Беслач («Автодор»), Антон Астапкович (ЦСКА) и Алексей Шашков («Бетсити Парма»).

Несмотря на уверенную победу УНИКСа над «Уралмашем» в субботу, ставшую для казанцев третьей подряд, главный тренер команды Велимир Перасович назвал этот день «ужасным». Тогда Маркус Бингэм внес значительный вклад в победу, набрав 16 очков и совершив 15 подборов, однако уступил первенство по очкам своему одноклубнику Дишону Пьеру, который набрал 19 очков. Подробнее — в материале.

Рената Валеева