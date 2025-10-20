Польша начала создавать систему борьбы с дронами на восточной границе

Завершение строительства запланировано на следующий год

Польша разрабатывает и строит систему противодействия БПЛА на своей восточной границе. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек, передает РИА «Новости».



Завершение строительства антидроновой системы запланировано на следующий год.

— У нас уже есть элементы этой системы, но мы начинаем строительство комплекса охраны восточной границы и хотим закончить его достаточно быстро. Так что в следующем году мы уже будем иметь достаточно серьезные возможности в этой области, — отметил замминистра.

Мрочек подчеркнул, что пограничники не намерены дублировать функции военных в сфере противовоздушной обороны.

— Мы не будем дублировать системы ПВО, которыми располагает Войско польское. Дроны используют в том числе контрабандисты, — пояснил он.

Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитых над территорией страны «представлявших опасность» дронах, назвав их «российскими», однако не предоставил каких-либо доказательств. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.

Рената Валеева