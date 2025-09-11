Польша инициировала срочное собрание ООН
Причина — вопрос о нарушении Россией воздушного пространства Польши
Совбез ООН проведет срочное совещание по инициативе Польши. Причиной послужило заявление польского МИД о нарушении воздушного пространства страны Россией.
— По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства <...>, — написал польский МИД в X.
10 сентября польская армия заявила об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, все беспилотники летели с территории Белоруссии. Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сигнал на фоне заявлений о русских БПЛА в Польше.
