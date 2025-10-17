Путин поговорил с Орбаном о встрече с Трампом в Будапеште
Телефонный разговор состоялся по инициативе венгерской стороны
17 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, об этом сообщает Кремль. Он произошел по инициативе венгерской стороны.
Венгрия выразила готовность оказать содействие в проведении возможной встречи между Россией и США в Будапеште. Президент России доложил собеседнику о ключевых моментах разговора с Дональдом Трампом, упомянув о планах по поиску мирных решений украинского вопроса и проведению американо-российского саммита в будущем.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».