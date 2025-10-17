Путин поговорил с Орбаном о встрече с Трампом в Будапеште

Телефонный разговор состоялся по инициативе венгерской стороны

17 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, об этом сообщает Кремль. Он произошел по инициативе венгерской стороны.

Венгрия выразила готовность оказать содействие в проведении возможной встречи между Россией и США в Будапеште. Президент России доложил собеседнику о ключевых моментах разговора с Дональдом Трампом, упомянув о планах по поиску мирных решений украинского вопроса и проведению американо-российского саммита в будущем.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели.

Наталья Жирнова