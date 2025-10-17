Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели

Ранее лидеры стран договорились провести переговоры в Будапеште

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в ближайшие две недели, сообщает ТАСС.

— Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели, стороны понимают, что это не нужно откладывать в долгий ящик, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее лидеры стран договорились провести переговоры в Будапеште. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора между лидерами, который обе стороны охарактеризовали как продуктивный.

Наталья Жирнова