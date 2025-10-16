Следующая встреча Трампа и Путина состоится в Будапеште

По словам Дональда Трампа, во время беседы был достигнут «большой прогресс», а сам разговор он назвал «очень продуктивным»

Фото: пресс-служба Белого дома

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились о проведении встречи на высоком уровне в Будапеште. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора между лидерами, который обе стороны охарактеризовали как продуктивный.

В Белом доме также подтвердили положительный характер состоявшихся переговоров.

В ходе телефонного разговора президент Путин, как уточнил Белый дом, поздравил американского коллегу с «миром на Ближнем Востоке». При этом в администрации США не исключили возможность проведения и других встреч между главами государств в будущем.

Анастасия Фартыгина