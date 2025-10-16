«Ак Барс» сыграет с «Сибирью» без изменений в составе

Ворота вновь будет защищать Михаил Бердин

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Новосибирске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнется в 15:30 мск.

Тренерский штаб казанского клуба не внес изменений в состав команды по сравнению с предыдущей игрой против «Салавата Юлаева». Ворота вновь будет защищать Михаил Бердин.

Напомним, что «Ак Барс» демонстрирует стабильную игру, выиграв в пяти матчах подряд и заняв четвертую позицию в Восточной конференции.





Наталья Жирнова