«Ак Барс» сыграет с «Сибирью» без изменений в составе
Ворота вновь будет защищать Михаил Бердин
Сегодня в Новосибирске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнется в 15:30 мск.
Тренерский штаб казанского клуба не внес изменений в состав команды по сравнению с предыдущей игрой против «Салавата Юлаева». Ворота вновь будет защищать Михаил Бердин.
Напомним, что «Ак Барс» демонстрирует стабильную игру, выиграв в пяти матчах подряд и заняв четвертую позицию в Восточной конференции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».