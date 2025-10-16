«Ак Барс» впервые за сезон сыграет с «Сибирью»

Игра начнется 16 октября в 15:30 мск

Фото: Динар Фатыхов

Казанская хоккейная команда впервые за сезон встретится с «Сибирью». Матч состоится 16 октября в Новосибирске в 15:30 мск.

«Ак Барс» демонстрирует стабильную игру, выиграв пять матчей подряд и заняв четвертую позицию в Восточной конференции. Разница с лидером «Металлургом» составляет пять очков. В последнем матче казанская команда одержала победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1 на выезде.

«Сибирь» также показывает неплохие результаты, одержав две победы в гостевых матчах по буллитам. Статистика встреч команд в КХЛ показывает преимущество «Ак Барса»: из 53 матчей казанская команда выиграла 23 в основное время, 5 в овертайме и 3 по буллитам. «Сибирь» одержала 16 побед в основное время, 5 в овертайме и 1 по буллитам.

Наталья Жирнова