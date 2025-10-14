Минпромторг рассмотрит отсрочку введения нового утильсбора
Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 ноября 2025 года
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу России разработать предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Поручение было дано после рассмотрения обращения «Деловой России», сообщает ТАСС.
Ранее «Деловая Россия» обратилась с просьбой отложить вступление в силу нового механизма расчета утильсбора. Организация предложила перенести дату введения новых правил на период, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями.
Напомним, что Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект правительства, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые автомобили будет формироваться с учетом типа и объема двигателя. Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 ноября 2025 года. Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане скакнули вверх на фоне грядущего подорожания из-за пересмотра ставок утильсбора. Подробнее — в материале «Реального времени».
