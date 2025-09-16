Новые правила утильсбора затронут большую часть импортируемых авто в Россию

За период с января по август в Россию было ввезено 206,9 тыс. новых автомобилей не старше трех лет

Планируемые изменения в расчете утилизационного сбора (утильсбора), вводящие новый критерий, связанный с мощностью двигателя, могут коснуться около 68% автомобилей, ввозимых в Россию. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Разработанный Минпромторгом проект предполагает, что с 1 ноября этого года льготные условия уплаты утильсбора для физлиц, ввозящих автомобили для личного пользования (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет), сохранятся. Однако они будут действовать только для моделей мощностью не более 160 л.с.

Согласно данным «Автостата», за период с января по август в Россию было ввезено 206,9 тыс. новых автомобилей не старше трех лет, из которых 68,2% имели мощность от 161 л.с. В сегменте подержанных автомобилей (274,5 тыс. единиц) новые правила коснутся 43,7% ввозимых легковых машин.

Среди популярных моделей, ввозимых в Россию, мощность которых превышает 160 л.с., эксперт отметил Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, а также Hyundai Palisade и BMW 5 серии.

— Автомобилей не российско-китайского производства до 160 л.с. много. Например, активно везут японские модели с правым рулем. Всякие Freed, Fit, Corolla, Stepwgn, Vezel, Yaris, Wish, Note, Jimny, Raize, Roomy, Sienta, Vitz, Axela и далее по списку. Но эти названия выучили в основном жители Дальнего Востока, Сибири... — добавил Целиков.

Рената Валеева