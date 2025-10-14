Дорожные службы Казани переходят на зимний режим работы

В предстоящий сезон на улицах города будет задействовано более 500 единиц спецтехники

С 15 октября дорожные службы Казани приступят к работе в зимнем режиме. В предстоящем сезоне на улицах города будет задействовано 577 единиц спецтехники. Зона ответственности коммунальных служб охватывает более 20 млн кв. метров улично-дорожной сети Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность организованного начала зимнего сезона, отметив, что зимний период наглядно демонстрирует эффективность работы коммунальных служб.

— От слаженности нашей работы зависит безопасность и комфорт горожан. Мы должны войти в сезон организованно, без сбоев и оправданий. Это время повышенной ответственности для всех служб, и я рассчитываю на слаженную, четкую работу, — сказал глава города.

Подготовка к зимнему сезону ведется планомерно: на текущий момент к работе в зимних условиях подготовлен 81% от общего парка спецтехники. В Татарстане начали подготовку к зимнему сезону уже 9 сентября.

Напомним, что гидроузлы водохранилища Волжско-Камского каскада переходят на зимний режим, а трассу М-12 «Восток» начали готовить к зиме 2 октября для обеспечения безопасности.



Наталья Жирнова