В Татарстане начали подготовку к зимнему сезону

К зимнему сезону 2025/2026 годов подготовят автодороги, а также скорректируют оперативный план «Буран» и закрепят снегоуборочную технику

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане началась подготовка к зимнему сезону 2025/2026 годов. Кабмин республики принял постановление об обеспечении бесперебойного движения транспорта в холодное время года.

Минтранс Татарстана до 15 сентября должен разработать комплекс мероприятий по подготовке автодорог к зиме. До 3 ноября совместно с другими ведомствами будет скорректирован оперативный план «Буран».

Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. Медицинские организации республики будут готовы оказать помощь людям, оказавшимся в снежных заносах или попавшим в аварии. Также проводится закрепление снегоуборочной техники.

Согласно документу, муниципальные районы и городские округа должны до 1 октября заключить контракты на содержание местных дорог. Также планируется определить организации, которые обеспечат горячим питанием и продовольствием людей, оказавшихся на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.

Военные подразделения Казанского гарнизона при необходимости будут оказывать помощь в ликвидации снежных заносов и спасении людей. Железнодорожные службы заключат договоры с муниципалитетами на расчистку путей от снега.

Ранее в районах Казани планово отключали воду в связи с проведением плановых работ по подготовке к отопительному сезону.



Наталья Жирнова