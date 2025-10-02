Трассу М-12 «Восток» начали готовить к зиме для обеспечения безопасности
На производственных базах созданы необходимые запасы противогололедных материалов
Госкомпания «Автодор» завершает подготовку трассы М-12 «Восток» к зимнему периоду. Руководство компании во главе с председателем правления Вячеславом Петушенко провело соответствующую инспекцию.
На производственных базах созданы необходимые запасы противогололедных материалов, техника приведена в полную готовность, а персонал прошел инструктажи.
На участке от Москвы до Казани функционируют 24 многофункциональные зоны (МФЗ), где водители могут отдохнуть, перекусить и заправиться. Все АЗС на маршруте обеспечены топливом и работают в штатном режиме.
По итогам инспекции руководство «Автодора» подтвердило, что все необходимые мероприятия по подготовке трассы М-12 к зиме выполняются в соответствии с графиком.
