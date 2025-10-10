Гидроузлы водохранилища Волжско-Камского каскада переходят на зимний режим

Уровень Куйбышевского водохранилища будет постепенно снижаться на 1—1,5 сантиметра в сутки

Фото: Людмила Губаева

Федеральное агентство водных ресурсов провело онлайн-заседание межведомственной рабочей группы по управлению водохранилищами Волжско-Камского каскада. В обсуждении принял участие замминистра экологии Татарстана Алмаз Тугушев, сообщает пресс-служба министерства.

На совещании определили режимы работы гидроузлов с 11 октября по 10 ноября 2025 года. Сейчас уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Казани (гидропост Верхний Услон) составляет 51,95 метра. Для Куйбышевского гидроузла установили сброс воды в 5200—5400 кубометров в секунду. Нижнекамский гидроузел будет поддерживать уровень воды у плотины на отметках 63,0—63,75 метра.

По прогнозам, уровень Куйбышевского водохранилища будет постепенно снижаться на 1—1,5 сантиметра в сутки — это соответствует сезонным нормам. Министерство экологии Татарстана одобрило предложенные режимы работы.

Напомним, что сезон речной навигации в Татарстане завершится 16 ноября.

Наталья Жирнова