Лидер Единой лиги УНИКС сегодня сыграет в гостях у красноярского «Енисея»

Игра состоится на площадке в Красноярске

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 14 октября, казанский УНИКС, единоличный лидер турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, проведет выездной матч против красноярского «Енисея». Игра состоится на площадке «Енисея» и станет первым домашним матчем для подопечных Йовицы Арсича в новом сезоне.

Старт сезона для «Енисея» выдался непростым: в первой встрече сибиряки уступили «Локомотиву-Кубани» со счетом 58:67, затем обидно проиграли МБА-МАИ с минимальной разницей (77:78), а в четверг потерпели поражение от «Автодора» со счетом 73:76.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем регулярном сезоне «Енисей» занял 10-е место с отрицательным балансом побед и поражений (14-30). В матче плей-ин красноярцы уступили в овертайме МБА-МАИ в гостях (102:106 ОТ) и завершили чемпионат на той же позиции.

УНИКС демонстрирует уверенную игру на старте сезона, одержав три победы подряд: над «Бетсити Пармой» (103:83), «Зенитом» (104:77) и «Уралмашем» (76:70).

Матч между «Енисеем» и УНИКСом начнется в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», в «VK Видео» и на сайте Лиги ВТБ.

Рената Валеева