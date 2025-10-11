Удаленный с площадки Андрей Лопатин, конфликт Маркуса Бингэма и лучший Дишон Пьер

УНИКС вырвал победу у «Уралмаша», но все могло сложиться в пользу гостей...

Фото: Динар Фатыхов

«У нас нет морального права играть плохо»

«Здесь нужно победить, в этой лиге важен только результат. Видите, сколько болельщиков приехало? У нас нет морального права играть плохо», — объяснял поражение «Уралмаша» главный тренер Ростислав Вергун. УНИКС забрал третью победу кряду у екатеринбургских гостей. После финального свистка счет на табло был 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 22:17). У казанцев очередное достижение, но уже без «сотни» и с новым лидером — Пьером Дишоном.

Когда-то подобным образом разъяснял и тренер УНИКСа Велимир Перасович, заявив на пресс-конференции после игры с «Бетсити Пармой»: «Мы не должны уставать. Нам слишком хорошо платят, чтобы мы уставали». Игра его подопечных в этот раз сложилась не так гладко, единожды уральцы смогли даже выйти вперед, но всего на одно очко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— «Уралмаш» приехал с четким планом — остановить нашу игру. Они вынуждали нас останавливаться на атаке с трехочковой дистанции. Отмечу, что сегодня ужасный день с точки зрения процентов реализации бросков. В тот момент, когда мы не попадали открытые броски, то начали терять уверенность, и все свелось к тому, что, имея по ходу матча большое преимущество, в концовке мы были вынуждены бороться за победу, — рассказал на пресс-конференции Перасович.

Как «кусались» Бингэм и Даглас, а пострадал Лопатин

Первая половина создала двоякое впечатление — первая четверть показала четкое доминирование хозяев паркета. Гости не могли забить, то и дело натыкаясь на Маркуса Бингэма или Андрея Лопатина. Во второй четверти игры даже возник конфликт между Джавонте Даглосом и Маркусом Бингэмом. Оба не поделили паркет, из-за чего пострадал Лопатин.

— Потолкались пацаны — класс, эмоции! — объяснял Ростислав Вергун. — У нас немножко потом не могли забить пару атак, такая пассивность наступила. А так, к счастью, это уже здорово: люди приходят за эмоциями. Это же не театр, не балет. У нас никаких проблем нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Насчет дисквалификации Лопатина Перасович сказал так: «Там возникла достаточно странная ситуация: он вышел на площадку без разрешения тренера. Такое случается. По итогу просмотра он был вынужден покинуть поле».

«Мы будем кусаться»

Статистика Дишона Пьера оказалась лучше, чем у Бингэма. Перасович объяснил, что сегодня он показал хорошие цифры по итогам матча, но в целом провел не самую лучшую игру. То есть его вклад, его коэффициент полезности был «не самый хороший сегодня».

А Вергун вообще усомнился в его игре:

— У меня есть вопросы по тому, сколько времени проводили в трехсекундной зоне в конце игры. По-моему, это немножко больше, чем правила игры позволяют.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У уральцев сегодня на площадке не было Гарретта Нэвелса, который вернулся в команду после одного сезона с «Пармой». Вергун не стал отчаиваться и прокомментировал:

— У нас объективно чего-то не хватало сегодня, но вышли другие, и, на мой взгляд, они очень качественно заменили тех, кого нет, и мы будем сражаться. Да, у нас нет такого потенциала доминировать против команд топ-4, но то, что мы будем кусаться, сражаться, искать свою игру, свою победу, — тут важен твой конечный результат.

Статистика встречи:

УНИКС — «Уралмаш» — 76:70 (23:11, 20:20, 11:22, 22:17).

Лидеры казанцев: Пьер Дишон (19), Маркус Бингэм (16 + 15 подборов), Джален Рейнольдс (15).

Лидеры уральцев: Джавонте Даглас (13), Хэйден Далтон (13 + 5 подборов), Тайрэлл Нэльсон (13), Тимофей Герасимов (10)

Рената Валеева