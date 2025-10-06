«Путин хорошо знает Германию»: министр обороны ФРГ обвинил Россию в провокациях с БПЛА
2 и 3 октября в аэропорту Мюнхена были замечены дроны, что привело к временным ограничениям на движение воздушных судов в целях безопасности
Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил президента России Владимира Путина в организации попадания беспилотников в воздушное пространство Германии. Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt.
— Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами, — заявил Писториус.
Министр обороны ФРГ считает, что предполагаемые нарушения Россией воздушного пространства других стран направлены на создание неопределенности.
2 и 3 октября в аэропорту Мюнхена были замечены дроны, что привело к временным ограничениям на движение воздушных судов в целях безопасности. Принадлежность беспилотников до сих пор не установлена.
Ранее газета Bild сообщила о появлении военных разведывательных дронов, зафиксированных также в западной части аэропорта Франкфурта. Полиция задержала 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном, против которого возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.
Ранее министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что страна не намерена сбивать БПЛА в своем приграничном воздушном пространстве, если они находятся над территорией Украины.
До этого правительство Дании заявило о намерении разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры сбивать БПЛА, угрожающие безопасности. Также стало известно об аресте французскими военными танкера Boracay, подозреваемого в причастности к запуску дронов в небе над Данией.
