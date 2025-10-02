Румыния решила не сбивать дроны над Украиной, даже в своей приграничной зоне

Союзники решили, что НАТО не должно вмешиваться за пределами границ альянса, рассказали в правительстве

Фото: Динар Фатыхов

Румыния не намерена сбивать БПЛА в своем приграничном воздушном пространстве, если они находятся над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну, передает РИА «Новости».

— Союзники решили, что НАТО не должно вмешиваться за пределами границ альянса и не должно вторгаться в воздушное пространство Украины. Существует тонкая грань между помощью воюющей стране в защите ее территории и граждан и моментом, когда кто-то становится воюющей стороной в конфликте, — пояснил Моштяну.

В мае 2025 года был принят закон о защите воздушного пространства Румынии от беспилотников, который позволяет применять меры против БПЛА, нарушающих воздушное пространство. Закон не распространяется на дроны, находящиеся на территории сопредельного государства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для обеспечения безопасности Румынии НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над страной, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.

Напомним, что ранее правительство Дании заявило о намерении разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры сбивать БПЛА, угрожающие безопасности. Также вчера стало известно об аресте французскими военными танкера Boracay, подозреваемого в причастности к запуску дронов в небе над Данией.

Рената Валеева