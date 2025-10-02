Румыния решила не сбивать дроны над Украиной, даже в своей приграничной зоне
Союзники решили, что НАТО не должно вмешиваться за пределами границ альянса, рассказали в правительстве
Румыния не намерена сбивать БПЛА в своем приграничном воздушном пространстве, если они находятся над территорией Украины. Об этом заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну, передает РИА «Новости».
— Союзники решили, что НАТО не должно вмешиваться за пределами границ альянса и не должно вторгаться в воздушное пространство Украины. Существует тонкая грань между помощью воюющей стране в защите ее территории и граждан и моментом, когда кто-то становится воюющей стороной в конфликте, — пояснил Моштяну.
В мае 2025 года был принят закон о защите воздушного пространства Румынии от беспилотников, который позволяет применять меры против БПЛА, нарушающих воздушное пространство. Закон не распространяется на дроны, находящиеся на территории сопредельного государства.
Для обеспечения безопасности Румынии НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над страной, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
Напомним, что ранее правительство Дании заявило о намерении разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры сбивать БПЛА, угрожающие безопасности. Также вчера стало известно об аресте французскими военными танкера Boracay, подозреваемого в причастности к запуску дронов в небе над Данией.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».