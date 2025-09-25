Дания разрешит сбивать дроны над стратегической инфраструктурой

Данное решение было принято после серии инцидентов, произошедших в датских аэропортах

Правительство Дании намерено разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, сбивать БПЛА, угрожающие безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции королевства Петера Хуммельгора.

Данное решение было принято после серии инцидентов, произошедших в датских аэропортах. В ночь на четверг аэропорт Ольборга был закрыт из-за появления беспилотников в воздушном пространстве, что привело к перенаправлению трех прибывающих рейсов. Полиция также зафиксировала появление БПЛА в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. Аэропорт Ольборга используется и как военная база, что вызвало дополнительную обеспокоенность властей.

— Правительство предложит законодательство, которое позволит владельцам инфраструктуры сбивать дроны, — заявил Хуммельгор. Министр также добавил, что инциденты с беспилотниками, зафиксированные у нескольких датских аэропортов, могли быть гибридной атакой, направленной на распространение страха. Кроме того, власти планируют приобрести средства обнаружения и нейтрализации дронов.



Ранее, вечером в понедельник, работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за сообщений о беспилотниках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала этот инцидент «самым серьезным нападением» на датскую инфраструктуру за все время.

В то же время, норвежский портал Dronemagasinet выдвинул версию, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS.

На фоне этих событий в России прокомментировали заявления о возможной причастности РФ к инцидентам с БПЛА. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что голословные обвинения в адрес России подрывают доверие к подобным заявлениям.

Рената Валеева