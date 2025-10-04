Сегодня УНИКС сразится с вице-чемпионом Единой лиги — «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Обе команды уже имеют по одной победе в этом сезоне

Сегодня, 4 октября, казанский УНИКС проведет выездной матч против действующего вице-чемпиона Единой лиги ВТБ и обладателя Суперкубка — санкт-петербургского «Зенита». Обе команды успешно стартовали в 12-м розыгрыше Лиги.

«Зенит» в первом туре разгромил саратовский «Автодор» со счетом 90:67 и возглавил турнирную таблицу. В составе сине-бело-голубых отличился центровой Алекс Пойтресс, оформивший дабл-дабл (14 очков и 10 подборов).

УНИКС в своем дебютном матче на домашней арене «Баскет-холл» одержал победу над «Бетсити Парма» со счетом 103:83, что позволило команде занять второе место в турнирной таблице. Особо впечатляющим было выступление новичка казанской команды Маркуса Бингэма, который набрал 27 очков (12/15 с игры), сделал 5 подборов и 3 перехвата.

Напомним, что в рамках предсезонной подготовки УНИКС проиграл «Зениту» в финале Кубка Кондрашина и Белова со счетом 89:71.



Рената Валеева