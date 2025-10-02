С января по сентябрь продажи новых машин в России снизились на четверть

Рынок легковых автомобилей сократился на 22%

Фото: Максим Платонов

За период с января по сентябрь 2025 года в России было реализовано 1 млн новых автомобилей, включая легковые, легкие коммерческие, грузовики и автобусы. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минпромторге.

В частности, продажи легковых и LCV составили 965,7 тыс. единицы, что на 18,3% ниже прошлогоднего показателя. Рынок легковых автомобилей, являющийся ключевым сегментом, сократился на 22%, до 890,3 тыс. проданных машин.

Статистика по сегментам:

легковые автомобили: 890 275 шт. (-22%);

легкие коммерческие автомобили: 75 457 шт. (-21%);

грузовые автомобили: 40 317 шт. (-56%);

автобусы: 8072 шт. (-45%);

электромобили: 8657 шт. (-43%).

Несмотря на общее падение, стоит отметить рост доли электромобилей российского производства в общем объеме продаж «зеленых» машин — она достигла 30% против 19% в прошлом году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Продажи автомобилей российского производства составили 556 тыс. единиц, что лишь на 5% меньше, чем в прошлом году. Более того, доля российской техники на рынке выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В сентябре 2025 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили 131,1 тыс. единиц, что на 18,3% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 0,9% больше, чем в августе текущего года. Из них легковых автомобилей было реализовано 122,1 тыс. штук (падение на 18%), а легкой коммерческой техники — 9 067 штук (падение на 22,8%).

В целом в сентябре было продано около 136,5 тыс. новых машин (с учетом грузовиков и автобусов). При этом производство в России увеличилось на 5%, достигнув 73,6 тыс. единиц, в то время как импорт сократился на 38%, до 62,9 тыс. единиц.

Ранее в министерстве сообщили, что намерены расширить список автомобилей, рекомендованных для работы в такси, включив в него модели под брендами Haval, Tenet, а также выпускаемые на «Автоторе».

Рената Валеева