Модели Haval, Tenet и «Автотора» расширят список автомобилей для такси

Ранее в этот список уже вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич»

Фото: Артем Дергунов

Минпромторг намерен расширить список автомобилей, рекомендованных для работы в такси, включив в него модели под брендами Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на «Автоторе». Об этом сообщил представитель министерства, отметив, что итоговый перечень будет сформирован ближе к 1 марта 2026 года.

Ранее Минпромторг опубликовал первую версию списка, содержащую 20 моделей лишь шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Такой ограниченный перечень вызвал вопросы, так как он включал в себя отдельные модели, не пользующиеся широкой популярностью в таксомоторных перевозках, и исключал некоторые автомобили, производимые в России в значительных объемах и подходящие для использования в такси.

— Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим, — подчеркнул представитель Минпромторга.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Министерство также отметило, что перечень будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и специнвестконтрактам (СПИК).

Важно отметить, что законопроект о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Кроме того, изменения не затронут машины, которые уже работают в такси, — такая техника продолжит эксплуатироваться без ограничений до конца жизненного цикла.



Рената Валеева