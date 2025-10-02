Андрей Аниханов стал главным дирижером оперного театра имени Мусы Джалиля

Начиная с 2010 года Андрей Аниханов регулярно принимал участие в творческой жизни театра

Фото: предоставленно пресс-службой Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля

Заслуженный артист России Андрей Аниханов назначен на должность главного дирижера Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом объявили на сайте театра.

— Я рад приступить к работе в качестве главного дирижера Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, который хорошо знаю на протяжении уже 15 лет и в котором меня очень хорошо знают. <...> Театр оперы и балета в Казани — это коллектив очень высокого профессионального уровня, поэтому я уверен, что наша работа будет творчески интенсивной и плодотворной, — приводятся слова Андрея Аниханова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что начиная с 2010 года Андрей Аниханов регулярно принимал участие в творческой жизни театра. В последние годы дирижер выступил в качестве музыкального руководителя и дирижера в нескольких знаковых постановках театра. Среди них опера «Жизнь за царя» Михаила Глинки, балет «Грек Зорба» на музыку Микиса Теодоракиса в хореографии Леонида Мясина (2024) и новая версия легендарного «Лебединого озера» Петра Чайковского в постановке Владимира Васильева (2025).

Наталья Жирнова