Татарстан стал лидером ПФО по посещаемости культурных мероприятий

В республике зафиксировано более 100 млн посещений

Фото: Максим Платонов

Татарстан возглавил рейтинг Приволжского федерального округа по числу посещений культурных мероприятий в 2024 году, а также вошел в первую десятку среди всех субъектов России, сообщает Минкульт Татарстана.

За этот период в республике зафиксировано 103,2 млн посещений мероприятий, что на 10% превышает показатели 2023 года. Темп роста составил 130% относительно плановых значений.

предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

По числу зрителей на спектаклях в других регионах России театры республики заняли второе место в стране. Примечательно, что показатель посещаемости гастролей внутри региона превышает среднероссийский уровень в шесть раз. За первое полугодие 2025 года театры Татарстана привлекли 900 тыс. зрителей. Театральная жизнь региона обогатилась 50 новыми постановками, среди которых 10 спектаклей были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ярким событием стал премьерный показ национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас» в Казанском государственном цирке, который собрал 126 тыс. зрителей.



Наталья Жирнова