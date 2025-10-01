С 1 октября по 31 декабря в России пройдет осенний призыв

На срочную службу планируют призвать рекордные 135 тыс. человек

С 1 октября и по 31 декабря в России пройдет осенний призыв. Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу



Согласно документу, в период с октября по декабрь текущего года планируется призвать 135 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не состоят в запасе и подлежат призыву.

Текущий осенний сезон может стать последним — в Госдуме приняли в первом чтении закон о круглогодичном призыве. Призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

