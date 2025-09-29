Путин подписал указ об осеннем призыве
Согласно документу, на военную службу призовут 135 тыс. человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем воинском призыве 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации страны.
— Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135тыс. человек, — сказано в документе.
Сообщается, что срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов начнется 15 октября 2025 года.
— Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации, — подчеркнули в Минобороны.
Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о круглогодичном военном призыве. Согласно нему призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.
