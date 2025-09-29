Путин подписал указ об осеннем призыве

Согласно документу, на военную службу призовут 135 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем воинском призыве 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации страны.

— Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135тыс. человек, — сказано в документе.

Сообщается, что срок службы по призыву останется прежним — 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов начнется 15 октября 2025 года.

— Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о круглогодичном военном призыве. Согласно нему призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Наталья Жирнова