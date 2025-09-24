Госдума приняла в первом чтении закон о круглогодичном военном призыве

В настоящее время призыв проводится дважды в год: весной, с 1 апреля по 15 июля, и осенью, с 1 октября по 31 декабря

Фото: Артем Дергунов

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Законопроект касается изменения сроков проведения призывных мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.

Изменения предполагают, что призыв граждан на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. В настоящее время призыв проводится дважды в год: весной, с 1 апреля по 15 июля, и осенью, с 1 октября по 31 декабря. Ранее «Реальное время» уже сообщало об этом.



Законопроект был внесен на рассмотрение еще 22 июля 2025 года. Согласно данным, сроки реализации нововведений определены с 1 января 2026 года.

Наталья Жирнова