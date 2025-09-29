Орбан: Венгрия не будет отказываться от российского поставщика газа и нефти

«Нормальные люди так не поступают», — сказал премьер-министр

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По его мнению, замена надежного российского поставщика на другого, менее надежного, не имеет смысла, передает РИА «Новости».

— Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надежное на ненадежное — нормальные люди так не поступают, — заявил Орбан в эфире программы «Борцовский час».

Ранее Венгрия заблокировала доступ к 12 украинским интернет-порталам на своей территории в ответ на цензуру, осуществляемую украинскими властями в отношении зарубежных, в том числе венгерских, СМИ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерских настроений», после обвинений Зеленского в адрес Венгрии о нарушении воздушного пространства Украины разведывательными дронами.

Рената Валеева