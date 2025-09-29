Венгрия заблокировала украинские СМИ в ответ на цензуру Киева

В администрации назвали это «государственной цензурой», недопустимой для страны, стремящейся к вступлению в ЕС

Фото: Динар Фатыхов

Венгрия заблокировала доступ к 12 украинским интернет-порталам на своей территории в ответ на цензуру, осуществляемую украинскими властями в отношении зарубежных, в том числе венгерских, СМИ. Об этом сообщил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Киев ограничивал доступ к СМИ, критикующим антироссийские санкции, военную поддержку Украины и упоминающим о влиянии Фонда Сороса. Гуйяш назвал это «государственной цензурой», недопустимой для страны, стремящейся к вступлению в ЕС.

В ответ на действия Украины Будапешт ввел «зеркальные меры», заблокировав 12 украинских информационных сайтов на территории Венгрии. Гуйяш подчеркнул, что действия Киева ставят под сомнение целесообразность вступления Украины в Евросоюз.

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина уже 10 лет проводит «антивенгерскую политику», атакует нефтепроводы, запрещает въезд венгерским военным лидерам, отбирает права у венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее членов на военную службу.

Сийярто также заявил, что Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерских настроений», после обвинений Зеленского в адрес Венгрии о нарушении воздушного пространства Украины разведывательными дронами.

Рената Валеева