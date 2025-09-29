Новости технологий

18:07 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Венгрия заблокировала украинские СМИ в ответ на цензуру Киева

16:38, 29.09.2025

В администрации назвали это «государственной цензурой», недопустимой для страны, стремящейся к вступлению в ЕС

Венгрия заблокировала украинские СМИ в ответ на цензуру Киева
Фото: Динар Фатыхов

Венгрия заблокировала доступ к 12 украинским интернет-порталам на своей территории в ответ на цензуру, осуществляемую украинскими властями в отношении зарубежных, в том числе венгерских, СМИ. Об этом сообщил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Киев ограничивал доступ к СМИ, критикующим антироссийские санкции, военную поддержку Украины и упоминающим о влиянии Фонда Сороса. Гуйяш назвал это «государственной цензурой», недопустимой для страны, стремящейся к вступлению в ЕС.

В ответ на действия Украины Будапешт ввел «зеркальные меры», заблокировав 12 украинских информационных сайтов на территории Венгрии. Гуйяш подчеркнул, что действия Киева ставят под сомнение целесообразность вступления Украины в Евросоюз.

Guillaume Périgois на Unsplash

Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина уже 10 лет проводит «антивенгерскую политику», атакует нефтепроводы, запрещает въезд венгерским военным лидерам, отбирает права у венгерской общины в Закарпатье и насильно призывает ее членов на военную службу.

Сийярто также заявил, что Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерских настроений», после обвинений Зеленского в адрес Венгрии о нарушении воздушного пространства Украины разведывательными дронами.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также