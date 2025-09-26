Зеленский обвинил «вероятно, венгерские» беспилотники в нарушении украинской границы

Он поручил военным перепроверить все имеющиеся данные

Фото: Артем Дергунов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о фиксации украинскими военными «вероятно, венгерских» разведывательных беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера.

— Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах, — написал Зеленский.

Он поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА.

Ранее Венгрия выражала опасения относительно безопасности поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из-за участившихся ударов на украинской территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал очередную атаку на нефтепровод «очередной попыткой втянуть Венгрию в войну» и подчеркнул, что Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.

Накануне стало известно, что правительство Дании намерено разработать законодательство, позволяющее владельцам критически важной инфраструктуры, включая аэропорты, сбивать БПЛА, угрожающие безопасности.

Рената Валеева