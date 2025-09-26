В Венгрии заявили, что Зеленский «сходит с ума от антивенгерских настроений»

Такую реакцию венгерский министр выразил в ответ на обвинения Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерских настроений». Такую реакцию венгерский министр выразил в ответ на обвинения Зеленского в адрес Венгрии о нарушении воздушного пространства Украины разведывательными дронами.

— Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь ему мерещатся кошмары, — написал Сийярто в соцсетях, передает RT.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные зафиксировали в воздушном пространстве страны, «вероятно, венгерские» разведывательные беспилотники.



Он поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА.

Рената Валеева