Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Это касается конвенции от 26 ноября 1987 года, которую Россия подписала в 1996 году

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон денонсирует Европейскую конвенцию от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года, подписанные Россией в 1996 году. Инициатива о денонсации была внесена президентом на рассмотрение Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток, не позволяя избрать нового члена комитета от РФ с декабря 2023 года. По его словам, обращения по вопросу обеспечения российского представительства игнорируются, несмотря на принцип сотрудничества, предусмотренный конвенцией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключении Комитета Госдумы по международным делам отмечалось, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий в области предупреждения пыток в стране.

Рената Валеева