Россия прекращает участие в Европейской конвенции по предотвращению пыток
В 2022 году Россия объявила о выходе из Совета Европы после приостановки своего представительства, страна отказывается от ряда международных обязательств
Правительство России предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения. Это решение стало частью более широкой политики выхода из документов Совета Европы, к которым Россия присоединилась в 1996 году, пишет ТАСС.
Конвенция, подписанная в 1987 году, предусматривала создание надзорного комитета для контроля за соблюдением прав человека. Однако после блокировки работы этой структуры Россия не могла активно участвовать в деятельности Совета Европы.
- В соответствии с новым предложением правительство хочет отменить как саму конвенцию, так и дополнительные протоколы, принятые в 1993 году.
С 2022 года, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы после приостановки своего представительства, страна постепенно отказывается от ряда международных обязательств. Российские власти утверждают, что это не означает отказа от борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, подчеркивая важность национального законодательства в этой области.
