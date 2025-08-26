Россия прекращает участие в Европейской конвенции по предотвращению пыток

В 2022 году Россия объявила о выходе из Совета Европы после приостановки своего представительства, страна отказывается от ряда международных обязательств

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения. Это решение стало частью более широкой политики выхода из документов Совета Европы, к которым Россия присоединилась в 1996 году, пишет ТАСС.

Конвенция, подписанная в 1987 году, предусматривала создание надзорного комитета для контроля за соблюдением прав человека. Однако после блокировки работы этой структуры Россия не могла активно участвовать в деятельности Совета Европы.

В соответствии с новым предложением правительство хочет отменить как саму конвенцию, так и дополнительные протоколы, принятые в 1993 году.

С 2022 года, когда Россия объявила о выходе из Совета Европы после приостановки своего представительства, страна постепенно отказывается от ряда международных обязательств. Российские власти утверждают, что это не означает отказа от борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, подчеркивая важность национального законодательства в этой области.

Анастасия Фартыгина