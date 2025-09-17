В Госдуме денонсировали Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Володин ранее заявил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года, а также протоколов №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней. Соответствующий законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, был рассмотрен и одобрен депутатами.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, не позволяя избрать нового члена комитета от страны с декабря 2023 года. Он подчеркнул, что обращения по обеспечению российского представительства остаются без ответа, что нарушает принцип сотрудничества, закрепленный в конвенции.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что данные «дискриминационные обстоятельства» нарушают представительные права России в европейском комитете и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток.

Власти утверждают, что это не означает отказа от борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, и подчеркивают важность национального законодательства в этой области.

Рената Валеева