Татарстан и Белоруссия наращивают взаимный товарооборот

В прошлом году он достиг 740 млн долларов

В Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Татарстаном и Беларусью. В мероприятии участвовали заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко, сообщает Минпромторг РТ в своем телеграм-канале.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в промышленности, нефтехимии, здравоохранении и строительстве. По словам Коробченко, товарооборот в 2024 году достиг 740 млн долларов и есть планы его увеличения.

— В этом году идем с опережением, задача есть выйти на объем гораздо выше, и в этом есть потенциал, — сказал Коробченко.

В рамках визита подписаны протоколы о сотрудничестве и взаимодействии в нефтехимическом секторе. Делегация Татарстана участвует в выставке «Иннопром. Беларусь», где представлены ведущие компании республики. Мероприятия направлены на реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Наталья Жирнова