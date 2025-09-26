«Нашу картошку ожидали в Белоруссии»: экспорт картофеля из России сократился в 10 раз

При этом, импорт в этом году увеличился в 4 раза

Фото: Динар Фатыхов

В период с 1 января по 27 июля Россия импортировала 856,4 тыс. тонн картофеля, что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Экспорт, напротив, сократился в 10 раз, составив всего 21,9 тыс. тонн. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

Он связал резкий рост импорта с «нетарифным регулированием», а именно с введением в этом году квоты на беспошлинный ввоз картофеля. Изначально квота составляла 150 тыс. тонн, позднее ее увеличили до 300 тыс. тонн.

— В результате импорт у нас вырос в четыре раза к прошлому сезону. Причем на вторую позицию неожиданно вышел Китай, — отметил эксперт. По данным Картофельного союза, поставки из Китая достигли 144,6 тыс. тонн против 30,5 тыс. тонн годом ранее, а лидером по импорту стал Египет, откуда было ввезено 517,8 тыс. тонн против 119,9 тыс. тонн годом ранее.

— В результате сети законтрактовались вот этим египетским картофелем и вплоть до июня-июля, мягко говоря, игнорировали наш ранний картофель. И вот фермеры Астрахани, Ростова, Краснодара не смогли вывезти. В итоге рынок перегрелся, цена уже на ранний картофель рухнула, последствия мы сейчас ощущаем и на позднем картофеле. Мало того — уже ряд фермеров сказали о том, что в сезоне 2026 года они наплюют на этот сектор, — пояснил Красильников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Нам не выдают документы на вывоз, на экспорт. Нашу картошку ожидали в Белоруссии, ожидали в Казахстане, ожидали в других странах. Мы с подачи Минсельхоза последние 5— 6 лет принимали массу усилий для того, чтобы наладить отношения с нашим периметром, то есть с постсоветским пространством, мы наладили отношения с Сербией, Турцией, и вдруг нам просто не выдают фитосанитарные сертификаты, без каких-то комментариев. На нас зарубежные партнеры смотрят как на умалишенных: ребята, как с вами торговать? — сказал Красильников.

Красильников также отметил, что урожай картофеля в организованном секторе в этом году может достичь 8 млн тонн, что на 20— 30% больше, чем в прошлом году. Однако из-за переизбытка предложения цены на картофель упали до уровня себестоимости, что ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли.

Рената Валеева