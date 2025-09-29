Песков: динамика в переговорах между Россией и Украиной отсутствует

Пресс-секретарь считает, что это «не по нашей вине»

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика в вопросе возобновления переговоров с Украиной пока отсутствует. Об этом сообщают РИА «Новости».

— Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной на паузе, но связь между переговорщиками сохраняется.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал список стран, где президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. В список вошли Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Заявление украинской стороны последовало за словами Путина, который заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву.

Наталья Жирнова