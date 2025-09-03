Новости общества

Путин: если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, встреча состоится

16:52, 03.09.2025

Он заявил, что никогда не исключал встречи с лидером Украины.

Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Лидер России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я не исключал никогда возможности встречи с Зеленским, но есть ли в этом смысл? <...> Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится, — заявил президент России.

При этом власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов. Россия напрямую не связывает гарантии безопасности для Украины с вопросом территорий, сказал президент.

