Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной на паузе

Но связь между переговорщиками сохраняется

Переговоры между представителями России и Украины временно приостановлены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что связь между переговорщиками сохраняется.

— Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе, — отметил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет прямую линию с пресс-конференцией до конца года.

Наталья Жирнова