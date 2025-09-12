Новости общества

Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной на паузе

14:22, 12.09.2025

Но связь между переговорщиками сохраняется

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Переговоры между представителями России и Украины временно приостановлены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что связь между переговорщиками сохраняется.

— Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе, — отметил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет прямую линию с пресс-конференцией до конца года.

Наталья Жирнова

