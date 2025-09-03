Украина озвучила список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным

В список вошли Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал список стран, где президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. В список вошли Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.

Об этом Сибига сообщил на своей странице в социальной сети X.

— Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России <...> Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече, — написал Сибига.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Заявление украинской стороны последовало за словами Путина, который в среду заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву.

— Я не исключал никогда возможности встречи с Зеленским, но есть ли в этом смысл? <...> Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится, — заявил президент России.

Вчера президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что страна готова выступить площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Рената Валеева