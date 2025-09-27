Тарифы ЖКУ поднимутся в следующем году почти на 10%

Это самый высокий показатель на ближайшие три года

Минэкономразвития РФ представило прогноз роста стоимости коммунальных услуг на ближайшие три года. Согласно документу, в 2026 году ожидается повышение тарифов на 9,9%

— С учетом этого рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2026 году на уровне 9,9%, в 2027 году — 8,7%, в 2028 году — 7,1%, — говорится в документе.

Отмечается, что указанные показатели будут варьироваться в зависимости от региона. На размер повышения тарифов повлияют местные условия, включая долю расходов на газ, электроэнергию и другие энергоресурсы в общей выручке ресурсоснабжающих организаций.

Дополнительно в период 2026— 2028 годов при формировании тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет предусмотрено увеличение выручки ресурсоснабжающих организаций на 1,5% ежегодно. Эти средства направят на реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

