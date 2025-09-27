У Казани нет паспорта готовности к отопительному сезону
Однако с 29 сентября централизованное теплоснабжение должно быть обеспечено уже в 5,6 тыс. многоквартирных домов и 876 социальных объектах города
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин сообщил о полной готовности социально-культурных объектов региона к предстоящему отопительному сезону. Глава министерства выступил на совещании в Доме правительства республики.
По данным министра, 100% социально-культурных объектов готовы к отопительному периоду. Готовность же жилищного фонда оценивается в 99%. При этом 6 муниципалитетов Татарстана, включая Казань, не закончили работы по предоставлению паспорта готовности к отопительному сезону. Речь идет в том числе об Аксубаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Чистопольском районах. 39 районов региона успешно завершили подготовку. Также сообщается, что на текущий момент 13 муниципалитетов не предоставили необходимые акты готовности.
Марат Айзатуллин отметил, что во всех 45 муниципальных образованиях принято решение о начале отопительного сезона. На сегодняшний день тепло подано в 14 тыс. объектов, что составляет 49% от общего числа.
Отопительный сезон в Казани стартует в понедельник, 29 сентября. Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домов и 876 социальных объектах.
