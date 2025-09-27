У Казани нет паспорта готовности к отопительному сезону

Однако с 29 сентября централизованное теплоснабжение должно быть обеспечено уже в 5,6 тыс. многоквартирных домов и 876 социальных объектах города

Фото: Реальное время

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин сообщил о полной готовности социально-культурных объектов региона к предстоящему отопительному сезону. Глава министерства выступил на совещании в Доме правительства республики.

По данным министра, 100% социально-культурных объектов готовы к отопительному периоду. Готовность же жилищного фонда оценивается в 99%. При этом 6 муниципалитетов Татарстана, включая Казань, не закончили работы по предоставлению паспорта готовности к отопительному сезону. Речь идет в том числе об Аксубаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Чистопольском районах. 39 районов региона успешно завершили подготовку. Также сообщается, что на текущий момент 13 муниципалитетов не предоставили необходимые акты готовности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марат Айзатуллин отметил, что во всех 45 муниципальных образованиях принято решение о начале отопительного сезона. На сегодняшний день тепло подано в 14 тыс. объектов, что составляет 49% от общего числа.

Отопительный сезон в Казани стартует в понедельник, 29 сентября. Централизованное теплоснабжение будет обеспечено в 5,6 тыс. многоквартирных домов и 876 социальных объектах.



Наталья Жирнова