Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершили на 90%

Минстрой отчитался о программах капительного ремонта в республике

Фото: Максим Платонов

Капремонт многоквартирных домов завершили на 90%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Согласно отчету, в текущем году в республике реализуется комплексная программа обновления социальной инфраструктуры. Более 600 объектов различных направлений находятся в стадии ремонта или уже завершены.

Основной фокус сделан на модернизацию медицинских учреждений: из 226 объектов работы выполнены на 87%. Параллельно обновляются 27 объектов культуры, 34 объекта молодежной политики и 80 объектов социальной защиты. Ранее еще сообщалось, что на капремонт 11 татарстанских детских садов потратили 607 млн рублей. Значительный прогресс достигнут в программе капремонта многоквартирных домов: 90% работ уже выполнено. Из 837 домов 577 полностью отремонтированы.

Финансовая дисциплина в сфере ЖКХ демонстрирует также результаты. Собираемость платежей за ЖКУ достигла 99,2% за год, при этом 80,4% платежей осуществляется в электронном формате.



Наталья Жирнова