Хмелевский прибыл в расположение «Ак Барса» и сможет сыграть с «Металлургом»

Американский новичок готов дебютировать за казанский клуб

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский прибыл в расположение команды в Магнитогорск. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Хмелевский готов дебютировать за «Ак Барс» в матче с «Металлургом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На представленных пресс-службой фотографиях американский нападающий тренировался вместе с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 сентября в Магнитогорске с «Металлургом» в 14:30 по московскому времени. В текущем сезоне казанская команда дважды проиграла уральцам (3:4 Б, 3:6).

Александр Хмелевский перешел в «Ак Барс» в результате обмена из «Салавата Юлаева». Казанцы отдали за нападающего денежную компенсацию и права на защитника Уайатта Калинюка.

Официально контракт с «Ак Барсом» хоккеист подписал лишь в четверг. Почему переход Хмелевского в казанскую команду затянулся — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин