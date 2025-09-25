Новости спорта

Хмелевский официально подписал контракт с «Ак Барсом»

17:13, 25.09.2025

Нападающий будет выступать за казанцев до 2027 года

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Нападающий Александр Хмелевский официально подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— С нетерпением ждём дебюта за «Ак Барс»! — говорится в заявлении.

взято с сайта ak-bars.ru

Хмелевский перешел в «Ак Барс» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». Уфимский клуб получил за нападающего права на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

По данным «Спорт-Экспресс», Хмелевский зарабатывает 80 млн рублей за сезон.

Зульфат Шафигуллин

СпортХоккей Татарстан

