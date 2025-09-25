Хмелевский официально подписал контракт с «Ак Барсом»
Нападающий будет выступать за казанцев до 2027 года
Нападающий Александр Хмелевский официально подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— С нетерпением ждём дебюта за «Ак Барс»! — говорится в заявлении.
Хмелевский перешел в «Ак Барс» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». Уфимский клуб получил за нападающего права на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.
По данным «Спорт-Экспресс», Хмелевский зарабатывает 80 млн рублей за сезон.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».