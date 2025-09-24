Хмелевский отказывается играть за «Ак Барс»: разбор ситуации

Американский нападающий хотел перейти в «Авангард»

Во вторник «Ак Барс» объявил о трансфере нападающего Александра Хмелевского из «Салавата Юлаева». За американского хоккеиста клуб отдал права на защитника Уайатта Калинюка и солидную денежную компенсацию. Однако сегодня в прессе появилась информация, что игрок не хочет выступать за казанскую команду.



Хмелевский не согласен

По данным журналиста Алексея Шевченко, Хмелевский не соглашается подписывать контракт с «Ак Барсом». На игрока изначально претендовал «Авангард», где главным тренером является канадец Ги Буше, у которого рассчитывал играть нападающий. Хоккеист успел подписать пятилетний контракт с омичами и должен был присоединиться к команде, находившейся на выезде в Санкт-Петербурге. Но «Ак Барс» перехватил сделку.

Есть и другая подоплека. Источники «Матч ТВ» сообщают, что «Авангард» предложил «Салавату Юлаеву» сумму в размере 200 миллионов рублей в качестве компенсации за игрока. После этого исполнительный директор уфимцев Курносов позвонил в «Ак Барс» и завлек казанцев к покупке. В «Ак Барсе» дали больше, тогда «Авангард» увеличил предложение до 330 млн рублей, но боссы «Салавата» по какой-то причине отказались продавать в Омск.

Реальное время / realnoevremya.ru

А еще делами Хмелевского занимается хоккейное агентство, которое участвовало в приезде Ги Буше в Россию в прошлом сезоне. По этой же линии руководители омичей рассчитывали пригласить лидера «Салавата Юлаева», подписав его по облегченной схеме. Но в дело вмешался «Ак Барс» и сорвал сделку. При этом в казанском клубе не удосужились обговорить трансфер с самим Хмелевским.

Что теперь?

По регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у «Ак Барса» есть 48 часов для подписания контракта с новичком. В случае если стороны не сумеют прийти к общему знаменателю, то хоккеист вправе обратиться в некий арбитраж. При таком сценарии игроку присваивается статус «конфликт», и клуб временно не сможет его заявить на матч.

Помимо этого, «Ак Барс» обязан взять на себя прежний контракт Хмелевского. На сегодняшний день с учетом уже прошедшего с начала сезона времени зарплата американского нападающего составляет 65 млн рублей. Именно такая сумма ложиться на платежную ведомость казанского клуба. Таким образом, возникает проблема с тем, чтобы уместить контракт Хмелевского под потолок зарплат.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ак Барс» может найти место в платежке за счет двух моментов. Во-первых, казанцы расстались с Калинюком и освободили почти половину требуемой суммы для зарплаты новичка под потолком. Во-вторых, клуб ввел в список травмированных Альберта Яруллина. В связи с этим заработная плата защитника временно не будет учитываться под потолком. Также шла речь о возможном пересмотре зарплат Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова, но они пока далеки от соглашения.

Два варианта

У клуба теперь два варианта развития событий. В первую очередь «Ак Барс» будет максимально работать над сохранением Хмелевского. В этом тексте мы уже писали, почему команде очень важен новый центрфорвард в топ-6. Также его потеря может дорого обойтись для репутации клуба. Если раньше все стремились попасть в «Ак Барс», то сейчас, получается, массово отказываются. Тем более ранее в межсезонье «барсы» упустили других звездных хоккеистов: Владимира Ткачева, Шелдона Ремпала, Джошуа Ливо и еще целый ряд топ-игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если же сохранить Хмелевского не получится, то «Ак Барсу» предстоит «отбить» расходы на трансфер. В этой ситуации видится следующее: казанцы договариваются с «Авангардом» и уступают права на хоккеиста. А дальше уже торги, либо просто за деньги, либо деньги плюс контракты с парочкой молодых игроков. И это тоже вопрос репутации: сумеет ли «Ак Барс» выйти из сделки с положительным итогом?

Зульфат Шафигуллин